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Utgått
MC235B/12
Unik stil – utrolig lyd – kan monteres på vegg
Trendy og moderne, unike nyvinninger og stil er ting som appellerer til deg. Det gjør også den lekre MC235B med dynamisk lyd og en elegant design med mulighet for veggmontering.
CD-avspilling
veggmontering
Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.
Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.
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3.8
av 5
6
Anmeldelser
07/01/2011
Danmark
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MC235B Micro Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MC235B Micro Hi-Fi System
Fhdzasaa
25/12/2024
United Kingdom
Great
Good cd player for a teen and has great sound system
Fordeler
Sleek
Ulemper
Blue light
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MC235B Sleek micro sound system
Bruksdato 2024-11-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MC235B Sleek micro sound system
Bruksdato 2024-11-25
JH54
25/07/2012
United Kingdom
Compact and User-friendly, great sound
A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MC235B Sleek micro sound system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MC235B Sleek micro sound system