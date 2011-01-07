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Utgått

Hi-Fi mikrosystem

MC235B/12

3.8

| (6) Anmeldelser

Unik stil – utrolig lyd – kan monteres på vegg

Trendy og moderne, unike nyvinninger og stil er ting som appellerer til deg. Det gjør også den lekre MC235B med dynamisk lyd og en elegant design med mulighet for veggmontering.

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Unik stil – utrolig lyd – kan monteres på vegg

  • CD-avspilling

  • veggmontering

2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikkeffekt / 400 W PMPO

Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.

Spill CD-, CD-R- og CD-RW-plater

Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

6

Anmeldelser

3
1

07/01/2011

Danmark

Danmark

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MC235B Micro Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MC235B Micro Hi-Fi System

25/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great

Good cd player for a teen and has great sound system

Fordeler

Sleek

Ulemper

Blue light

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MC235B Sleek micro sound system

Bruksdato 2024-11-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MC235B Sleek micro sound system

Bruksdato 2024-11-25

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Compact and User-friendly, great sound

A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MC235B Sleek micro sound system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MC235B Sleek micro sound system

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