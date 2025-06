Høyttalere i tre gir ypperlig, naturlig lyd

Naturen gir oss det beste. Ikke minst når det gjelder tre. Tre innehar akustiske egenskaper som gjør at det er unikt perfekt til å bruke til lydutstyr og instrumenter. Det er med god grunn at fine musikkinstrumenter som pianoer og fioliner er laget av tre – det er den samme grunnen som at disse høyttalerne også sitter i et trekabinett. Nyt en fyldig og realistisk lydopplevelse fra disse høyttalerne i trekabinett.