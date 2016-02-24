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Utgått

Philips Fidelio FidelioHodetelefoner med Lightning-kontakt

M2L/00

3.7

| (3) Anmeldelser

Høyoppløselig lyd

M2L-hodetelefonene gir iOS-enheten din Fidelios høyoppløselige signaturlyd. Takket være en Lightning-kontakt og innebygd DAC er det ingen forvrengning eller krysstale. Få glede av enestående detaljert lyd overalt, med stil.

Se alle fordeler

Høyoppløselig lyd

  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Deluxe-puter med mykt skum

  • Sammenleggbare

Optimalisert Lightning™-kontakt for iOS-enheter

Optimalisert Lightning™-kontakt for iOS-enheter

Philips Fidelio M2L har en Lightning™-kontakt som sender et digitalt signal direkte til hodetelefonene. Et digitalt signal bidrar til å redusere krysstale og forbedrer stereoseparasjonen.

Få glede av lyd med høy oppløsning på iOS-enheter

Få glede av lyd med høy oppløsning på iOS-enheter

Philips Fidelio M2L lar deg streame 24-biters høyoppløselig lydformat på 48 kHz fra iOS-enheten din via Lightning-kontakten. M2L gir deg den ultimate lydopplevelsen og får frem detaljene akkurat slik artisten ville ønsket.

Integrert DAC og forsterker for høyoppløselig musikk overalt

Integrert DAC og forsterker for høyoppløselig musikk overalt

En digital til analog omformer (DAC) er integrert i Philips Fidelio M2L og gjør at du kan få glede av den høyoppløselige musikken din når som helst og overalt. Det er ikke nødvendig å ta med seg ekstrautstyr når du er på farten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.7

av 5

3

Anmeldelser

3
1

24/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Quality

Great depth of sound and timing. Highly recommended.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M2L Headphones with lightning connector

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M2L Headphones with lightning connector

07/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Does digital very well

I've been living with these headphones for a week and moved to using them a lot as a result of their excellent sound quality. The M2Ls are incredibly well made, reflecting their premium price. The bass goes deep but is well controlled, so does not dominate like some other brands. Mid and treble balance is spot on, working well with more complex recordings. Comfort is improving, as the headband has relaxed a little with use. Although my ears do get warm with prolonged listening. The cable could do with some refinement in future, as the rubberised coating is quite stiff and retains any kinks. Overall I'm extremely pleased with my new headphones, given they were a 'blind' purchase, so would recommend anyone interested in exceptional sound on the move to give them a try.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M2L Headphones with lightning connector

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M2L Headphones with lightning connector

12/11/2015

Sverige

Sverige

Bra ljud, men inte överallt...

Köpte dessa bums då mina tidigare hörlurar (oavsett prisklass och fabrikat) har haft ett burkigt ljud med väldigt ojämn ljudåtergivning som inte ens gått att ändra via equalizer. Tog en promenad med förhoppningen att få njuta av rent och dynamiskt ljud på kvällsrundan. Tyvärr är dessa lurar absolut inte avsedda för att användas när man går eller knappt rör sig! Varje steg fortplantas upp i lurarna och låter som pukslag. Försökte justera bågens tryck mot huvudet, men då trillade lurarna av. Dessutom är sladden väldigt styv så även skrapljus från den hörs extra tydligt. Nej, hemma i soffan är de väldigt bra, men ute i det fria och i rörelse är de ingen höjdare.

Denne omtalen gjelder Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt

Denne omtalen gjelder Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt

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