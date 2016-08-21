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Utgått

Philips Fidelio FidelioTrådløse Bluetooth®-hodetelefoner

M2BTBK/00

3

| (31) Anmeldelser

Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er.

Enten du er hjemme eller på farten, får du høydefinisjonslyd og sømløs Bluetooth®-tilkobling med Fidelio M2BT. NFC-teknologien gir deg trådløs paring med én berøring, og med de intuitive kontrollene kan du enkelt veksle mellom musikk og telefonsamtaler.

Se alle fordeler

Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er.

  • Lyd med høy oppløsning

  • Hodetelefoner

  • Deluxe-puter med mykt skum

  • NFC

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.

Optimaliserte 40 mm neodymelementer for ren, autentisk lyd

Optimaliserte 40 mm neodymelementer for ren, autentisk lyd

Alle høyttalerdriverne er forsiktig håndplukket, justert og testet før de har blitt satt sammen for å gi den mest naturlige og balanserte lyden. Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste lydene blir reprodusert.

Akustisk forsegling for å holde lyd inne, støy ute

Akustisk forsegling for å holde lyd inne, støy ute

Fidelio-hodetelefonene har en akustisk forsegling som er en spesielt utformet båndlås som er innebygd i det indre kammeret. Den eliminerer unødig lydlekkasje og bevarer lyddetaljene. Ikke bare får du fantastisk bassutvidelse, men også oppslukende nytelse av alle detaljer i musikken, uten forstyrrelser fra omgivelsene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.0

av 5

31

Anmeldelser

21/08/2016

Sverige

Sverige

#TheOne

Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

08/01/2016

Sverige

Sverige

Den bästa allround luren

Efter en hel del letande fann jag denna. jag har haft flera lurar men denna är no bling bling , cool och spelar otroligt bra och sitter skönt, navigeringen är okej.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

12/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

It sounds great

Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.