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Utgått
M2BTBK/00
Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er.
Enten du er hjemme eller på farten, får du høydefinisjonslyd og sømløs Bluetooth®-tilkobling med Fidelio M2BT. NFC-teknologien gir deg trådløs paring med én berøring, og med de intuitive kontrollene kan du enkelt veksle mellom musikk og telefonsamtaler.
Lyd med høy oppløsning
Hodetelefoner
Deluxe-puter med mykt skum
NFC
Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.
Alle høyttalerdriverne er forsiktig håndplukket, justert og testet før de har blitt satt sammen for å gi den mest naturlige og balanserte lyden. Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste lydene blir reprodusert.
Fidelio-hodetelefonene har en akustisk forsegling som er en spesielt utformet båndlås som er innebygd i det indre kammeret. Den eliminerer unødig lydlekkasje og bevarer lyddetaljene. Ikke bare får du fantastisk bassutvidelse, men også oppslukende nytelse av alle detaljer i musikken, uten forstyrrelser fra omgivelsene.
3.0
av 5
31
Anmeldelser
Skrynklan
21/08/2016
Sverige
#TheOne
Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
HalfLeader
08/01/2016
Sverige
Den bästa allround luren
Efter en hel del letande fann jag denna. jag har haft flera lurar men denna är no bling bling , cool och spelar otroligt bra och sitter skönt, navigeringen är okej.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Hiren
12/03/2016
United Kingdom
It sounds great
Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones