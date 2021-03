Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

Bluetooth® 4.0-tilkoblingsmulighet for høydefinisjonslyd gjør at Philips Fidelio M1BT er perfekt for å spille av musikk innendørs, eller når du er på farten. Kontroller som er enkle å bruke, er plassert på hodetelefonens øredeksel og gjør at du kan bytte sømløst mellom musikk og samtaler. Se alle fordeler