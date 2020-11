Fungerer sammenhengende i opptil 4 timer

Philips PEN20S er utstyrt med et avansert oppladbart batteri. I Eco-modus får du en sterk 100 lumen-lysstråle for opptil 4 timers sammenhengende bruk (det samme gjelder for 100 lumen-spotlighten). I Boost-modus får du en intens 200 lumen-lysstråle for ca. 2 timers sammenhengende bruk. Det tar bare 2 timer å lade batteriet med en standard mikro-USB-kontakt. Det følger med en USB-kabel i pakken, og enheten er kompatibel med de fleste USB-laderne på markedet.