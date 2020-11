Overvinn mørket med et sterkt, naturlig lys

Den oppladbare lampen Philips RCH21S er utstyrt med LED av høy kvalitet og har et intenst hvitt lys for å hjelpe deg å kunne jobbe i mørket. Den klare, brede strålen gjør at du kan se bedre, og det naturlige, hvite lyset på 6000 K er også mer behagelig for øynene, slik at de ikke blir overanstrengt.