Støtsikker, kjemisk og vannbestandig (IK07/IP54)

Utformet for å tåle de tøffeste arbeidsmiljøene med støtbeskyttelse IK07. Fordi Philips vet at selv de mest forsiktige arbeiderne noen ganger mister verktøyene sine. Philips Penlight Premium Color+ er vannbestandig i henhold til IP67-standarder og har en overflate som tåler kjemikalier og verkstedløsemidler. Det er et praktisk lommeverktøy som er bygd for å vare.