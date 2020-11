Overvinn mørket med mykt, naturlig lys

Philips' profesjonelle verkstedlamper har kraftige LED-lamper med intenst, hvitt lys og en klar, bred lysstråle for å overvinne mørket. Det hvite lyset på 6000 K er designet for å gi best mulig klarhet og syn samt bedre visuell komfort slik at du kan jobbe uten å bli sliten.