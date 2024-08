Enkel rutine med børsteveiledning som hjelper deg

Visste du at det bare tar 2 minutter å få et rent, hvitere og mer strålende smil? Den smarte, innebygde timeren til One avgir et lydsignal hvert 30. sekund for å få deg til å gå videre til neste fjerdedel av munnen. Etter 2 minutter avgir den et lengre lydsignal for å meddele at jobben er fullført. Det var det!