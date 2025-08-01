Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
HX6053/88
Børstehode for følsomme tenner
Fjern plakk skånsomt, men effektivt med dette erstatningsbørstehodet for følsomme tenner fra Philips Sonicare. Børstehodet gir uanstrengt plakkfjerning og er skånsom mot tennene og tannkjøttet. Eksepsjonell tannpuss i hverdagen.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
2+1-pakke, børstehoder
total
recurring payment
Grundig rengjøring kan være skånsom mot sensitive tenner og tannkjøtt. Dette børstehodet har et unikt design med lange, tynne, veldig myke børstehår som gjør hvert puss mildt.
Med mer enn 3 000 tettpakkede børstehår hjelper dette børstehodet deg med å fjerne opptil 10 ganger mer plakk enn en manuell tannbørste – selv på steder som er vanskelige å nå.
Opplev en tannpuss som er valgt av millioner. Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 62 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.
Alle Philips Sonicare-børstehodene er nøye utformet og klinisk testet, så du kan være sikker på at de holder den høyeste standarden for kvalitet, sikkerhet og ytelse.
Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene BrushSync-teknologi. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.
Dette børstehodet er kompatibelt med alle Philips Sonicare elektriske tannbørster.** Bare klikk det av eller på for enkel utskifting og pussing.
Vi jobber for å redusere bruken av fossilbasert plast i produktene våre. Det er derfor 70 % av plasten i dette børstehodet er basert på biologiske produkter.***
Alle børstehodene våre kommer i papirbasert emballasje som kan resirkuleres der det finnes fasiliteter for dette.
Utforming og utseende
Kompatibilitet
Deler som medfølger
Kvalitet og ytelse
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.