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Utgått
HTS7200/12
Klarhet i alle lyddetaljer
Bli en del av den nye HD-opplevelsen med dette stilige Blu-ray-hjemmekinoanlegget i aluminium og glass. Soft dome-diskanthøyttalere innebygd i høyttalerne av høy kvalitet gir uovertruffen lydklarhet. Filmstunden vil aldri bli den samme igjen.
Blu-ray-plateavspilling
Soft Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høyttalerne.
Dolby Virtual-høyttalere er en sofistikert lydvirtualiseringsteknologi som produserer fyldig og oppslukende surround-lyd fra et tohøyttalersystem. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. DVD-avspillingen forbedres ved å utvide 2-kanalmiljøet. Når det kombineres med Dolby Pro Logic II-behandling, gjøres alle stereokilder med høy kvalitet til virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.
Philips' nyskapende FullSound-teknologi gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i komprimert MP3-musikk. Den beriker og forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve CD-musikk uten forvrengning. FullSound er basert på en algoritme for etterbehandling av lyd og kombinerer Philips' anerkjente ekspertise innen musikkgjengivelse med kraften i den nyeste generasjonen av digital signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og instrumentklarhet og stor detaljrikdom. Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i virkelighetstro lyd som treffer deg både i hjertet og i bena.
3.4
av 5
117
Anmeldelser
DV36
22/04/2014
Deutschland
Sehr gute Klangqualität und sehr gutes Design
Die Klangqualität der drei Lautsprecher ist hervorragend und das Design ist sehr schön. Das flache Gerät und die sehr formschönen Lautsprecher mit Glasfuss sind optisch sehr ansprechend. Die Gerätebedienung wie auch die Handhabung der Fernbedienung ist einfach und übersichtlich.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7200 2.1 Home Entertainment
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7200 2.1 Home Entertainment
fear74
03/12/2012
Deutschland
der Wahnsinn
Top gerät einfach der Wahnsinn super Bild und Ton würde ich mir jeder zeit wieder kaufen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7200 2.1 Home Entertainment
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7200 2.1 Home Entertainment
MANU 08
12/06/2020
España
Disfrutando en casa
Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.
Fordeler
Todo...
Ulemper
Nada
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1
Bruksdato 2018-06-12
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1
Bruksdato 2018-06-12