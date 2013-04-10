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Utgått

5.1-hjemmekinoanlegg

HTS3551/12

4.8

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Kinolignende surroundlyd

Ta med kinoens kraft hjem. Kraftige høyttalere med doble basspiper og høydefinisjons HDMI 1080p-oppskalering med avspilling av Blu-ray-plater styrker hjemmeunderholdningsopplevelsen.

Se alle fordeler

med Blu-ray

Kinolignende surroundlyd

  • Blu-ray

Gå enkelt inn på favorittvideoene og -bildene dine på YouTube og Picasa

Gå enkelt inn på favorittvideoene og -bildene dine på YouTube og Picasa

Få YouTube-videoer og Picasa-bilder på TVen nå. Gled deg over en stor samling videoer på Internett på den store skjermen, uten å måtte slå på datamaskinen. Bare kontroller at Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget er koblet til Internett, enten trådløst med Wi-Fi eller med en kabel til LAN-kontakten – deretter kan du lene deg tilbake og nyte det beste fra YouTube og Picasa.

Kraftige høyttalere med doble basspiper for utmerket lyd

Kraftige høyttalere med doble basspiper for utmerket lyd

Kraftige høyttalere med et bassrefleks-system og doble basspiper forsterker de lave frekvensene og gir dype og solide basslyder. Du vil kunne høre den laveste murringen eller det dypeste brølet.

Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

10/04/2013

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema

10/04/2013

Nederland

Nederland

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema

23/11/2012

Nederland

Nederland

Super set

Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Hvis du vil oppgradere for å få tilgang til YouTube og Picasa, kan du gå til www.philips.com/support

  2. Kun for modeller som er Wi-Fi-klare. Se produktspesifikasjonene for nærmere informasjon.