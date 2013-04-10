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Utgått
Kinolignende surroundlyd
Ta med kinoens kraft hjem. Kraftige høyttalere med doble basspiper og høydefinisjons HDMI 1080p-oppskalering med avspilling av Blu-ray-plater styrker hjemmeunderholdningsopplevelsen.
Blu-ray
Få YouTube-videoer og Picasa-bilder på TVen nå. Gled deg over en stor samling videoer på Internett på den store skjermen, uten å måtte slå på datamaskinen. Bare kontroller at Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget er koblet til Internett, enten trådløst med Wi-Fi eller med en kabel til LAN-kontakten – deretter kan du lene deg tilbake og nyte det beste fra YouTube og Picasa.
Kraftige høyttalere med et bassrefleks-system og doble basspiper forsterker de lave frekvensene og gir dype og solide basslyder. Du vil kunne høre den laveste murringen eller det dypeste brølet.
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.
4.8
av 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Riesje76
10/04/2013
Nederland
Bekreftet kjøper
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema
Riesje76
10/04/2013
Nederland
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema
miep37
23/11/2012
Nederland
Super set
Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3551 5.1 home cinema
Hvis du vil oppgradere for å få tilgang til YouTube og Picasa, kan du gå til www.philips.com/support
Kun for modeller som er Wi-Fi-klare. Se produktspesifikasjonene for nærmere informasjon.