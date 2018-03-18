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Utgått

5.1-hjemmekinoanlegg

HTS3541/12

3.6

| (37) Anmeldelser

Kraftig surroundlyd fra kompakte høyttalere

Få kraften du får på kino i hjemmet. Skru opp hjemmeunderholdningsopplevelsen med synlige høyttalerelementer som gir kraftig surroundlyd, og i Full HD 1080p med Blu-ray-plateavspilling.

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fra kompakte høyttalere

Kraftig surroundlyd fra kompakte høyttalere

  • Blu-ray

300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

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Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

37

Anmeldelser

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden

Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt ist super

Es ist einfach ur klasse guten saund und alles stimmt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

16/07/2013

Österreich

Österreich

Super Sound

Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Hvis du vil oppgradere for å få tilgang til YouTube og Picasa, kan du gå til www.philips.com/support

  2. Kun for modeller som er Wi-Fi-klare. Se produktspesifikasjonene for nærmere informasjon.