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Utgått
HTS3541/12
Kraftig surroundlyd fra kompakte høyttalere
Få kraften du får på kino i hjemmet. Skru opp hjemmeunderholdningsopplevelsen med synlige høyttalerelementer som gir kraftig surroundlyd, og i Full HD 1080p med Blu-ray-plateavspilling.
Blu-ray
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Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.
3.6
av 5
37
Anmeldelser
redvox
18/03/2018
Deutschland
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden
Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
hauber21
08/05/2012
Deutschland
dieses Produkt ist super
Es ist einfach ur klasse guten saund und alles stimmt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Spuffel23
16/07/2013
Österreich
Super Sound
Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Hvis du vil oppgradere for å få tilgang til YouTube og Picasa, kan du gå til www.philips.com/support
Kun for modeller som er Wi-Fi-klare. Se produktspesifikasjonene for nærmere informasjon.