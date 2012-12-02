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Utgått

5.1-hjemmekinoanlegg

HTS3539/12

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Kraftig surroundlyd

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTS3539 fra Philips. Synlige høyttalerelementer gir kraftig surroundlyd på 600 W og DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder.

Se alle fordeler

fra kompakte høyttalere

Kraftig surroundlyd

  • DVD

600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Dolby Digital for optimal filmopplevelse

Dolby Digital for optimal filmopplevelse

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

02/12/2012

België

België

un peut deçu

bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

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