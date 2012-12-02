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Utgått
Kraftig surroundlyd
Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTS3539 fra Philips. Synlige høyttalerelementer gir kraftig surroundlyd på 600 W og DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder.
DVD
Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
paul
02/12/2012
België
un peut deçu
bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes