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Utgått

5.1-hjemmekinoanlegg

HTS3510/12

4

| (17) Anmeldelser

Lidenskap for lyd

Ta med kinoens kraft hjem. Dette hjemmekinoanlegget fra Philips har kraftige høyttalere med basspiper og høydefinisjons HDMI 1080p-oppskalering som styrker hjemmekinoopplevelsen

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Kraftfull hjemmekinolyd med dyp bass

Lidenskap for lyd

  • HDMI 1080p

Kraftige høyttalere med basspiper for utmerket lyd

Kraftige høyttalere med basspiper for utmerket lyd

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

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Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

17

Anmeldelser

2

06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

15/07/2012

France

France

Ce produit et trés bien

Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

20/07/2011

France

France

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

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