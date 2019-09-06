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Utgått
HTS3510/12
Lidenskap for lyd
Ta med kinoens kraft hjem. Dette hjemmekinoanlegget fra Philips har kraftige høyttalere med basspiper og høydefinisjons HDMI 1080p-oppskalering som styrker hjemmekinoopplevelsen
HDMI 1080p
En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.
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4.0
av 5
17
Anmeldelser
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
balou300
15/07/2012
France
Ce produit et trés bien
Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
springers
20/07/2011
France
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes