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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Hjemmeunderholdningen forsterkes og forenkles
Har du tenkt å gjøre om DVD-spilleren eller DVD-opptakeren til et fullstendig hjemmekinoanlegg? Bare sett dem sammen med dette stilige digitale mottakersystemet, og du får kinoaktig lyd- og bildeopplevelse og nøyaktig musikkgjengivelse.
Fargekodede kontakter gjør det enkelt og brukervennlig å koble høyttalerne og subwooferen til senterenheten på hjemmeunderholdningssystemet. Det er bare å koble kontaktene til de matchende fargene på baksiden av senterenheten.
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4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
casparlo
09/10/2011
Nederland
een compact prima apparaat
een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTR3464 Digitale A/V-ontvanger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTR3464 Digitale A/V-ontvanger