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Utgått

Digitalt AV-mottakersystem

HTR3464/12

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Hjemmeunderholdningen forsterkes og forenkles

Har du tenkt å gjøre om DVD-spilleren eller DVD-opptakeren til et fullstendig hjemmekinoanlegg? Bare sett dem sammen med dette stilige digitale mottakersystemet, og du får kinoaktig lyd- og bildeopplevelse og nøyaktig musikkgjengivelse.

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Hjemmeunderholdningen forsterkes og forenkles

Avansert forsterker i klasse D gir kompakt og kraftig lyd

Avansert forsterker i klasse D gir kompakt og kraftig lyd

Easy-fit™-kontakter med fargekoding for et enkelt oppsett

Easy-fit™-kontakter med fargekoding for et enkelt oppsett

Fargekodede kontakter gjør det enkelt og brukervennlig å koble høyttalerne og subwooferen til senterenheten på hjemmeunderholdningssystemet. Det er bare å koble kontaktene til de matchende fargene på baksiden av senterenheten.

Flere digitale innganger gir kvalitetslyd fra andre kilder

Flere digitale innganger gir kvalitetslyd fra andre kilder

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

een compact prima apparaat

een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

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