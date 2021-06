Surround på forespørsel – avtakbare trådløse surroundhøyttalerne

La deg omslutte av enestående surroundlyd når du vil. Det er bare å ta av de trådløse surroundhøyttalerne fra Soundbar-hovedenheten og plassere dem bak i rommet for å få en full 5.1-surround-lydopplevelse med spill og filmer. Når du er ferdig, setter du tilbake høyttalerne for å bruke den stilige Soundbar-enheten for musikk og TV-programmer. Det er ingen nettverksforstyrrelse når du bruker eiendomsbeskyttet trådløs lydteknologi sammen med surroundhøyttalere som opererer på en unik frekvens. Resultatet er et helt trådløst surroundsystem med tapsfri lydkvalitet for både musikk og filmer.