Førsteklasses forsterkere i klasse D som ivaretar alle lyddetaljer

De førsteklasses forsterkerne i klasse D fra Philips er designet for å ivareta den originale lydkilden for å gi mer nøyaktige lydsignaler, og på den måten sørge for at de akustiske detaljene i musikk og filmer leveres akkurat slik artisten eller regissøren mente at de skulle oppleves.