Seks forskjellige tilbehør som enkelt utfører 25 funksjoner eller mer

Tilbehøret, som kan vaskes i oppvaskmaskin, er følgende: et elteredskap til å blande rører og til tung elting, en kuttekniv i rustfritt stål til å tilberede kjøtt og grønnsaker, to metallskiver til å håndtere middels og fin strimling og riving, en uknuselig hurtigmikser på 1,5 l til blanding, knusing og til å røre sammen forskjellige ingredienser, og en emulgeringsplate for å tilberede mat som pisket krem og majones.