Ikke noe søl fra midten av bollen fordi det ikke er noe indre skaft

I motsetning til andre, rimeligere foodprocessorer har ikke den supertynne Philips-foodprocessoren et indre skaft midt i bollen. Dette betyr at supper og andre væsker ikke lekker fra midten av bollen og sørger for at foodprocessoren og benken forblir rene! Det gjør det også enda enklere å montere apparatet – det er bare å klikke utstyrsholderen på plass i bollen ved hjelp av de formtilpassede koblingene.