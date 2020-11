Utfører enkelt 15 funksjoner eller mer

Foodprocessoren leveres med fem forskjellige tilbehør som gjør det mulig å utføre 15 forskjellige funksjoner eller mer. Tilbehøret – kan vaskes i oppvaskmaskin – er et elteredskap for å blande røre og for tung elting. En hakkekniv i rustfritt stål for å tilberede kjøtt og grønnsaker. Metallskiveutstyr for å håndtere middels strimling og maling. Og en emulgeringsplate for å tilberede mat som pisket krem og majones.