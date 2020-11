Stilrent design med digital UI-skjerm

Høyhastighetsblenderen har en digital UI-skjerm med fem forhåndsinnstilte programmer (smoothies, knuse is, male nøtter, suppe, fersk sorbet) samt ett manuelt program med variable hastighetsalternativer. Det kreves forskjellig hastighet, motorstyrke og tidsinnstilling for å knuse is, lage rismel eller en kremet smoothie. Philips høyhastighetsblender leveres med forhåndsinnstilte programmer slik at det blir lettere å oppnå et perfekt resultat for forskjellige oppgaver. Mikseren har dessuten en manuell hastighetsmodus der du kan justere mikseresultatet selv.