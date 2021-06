Tre forhåndsinnstilte programmer: vakuum, puls og isknusing.

Philips høyhastighetsblender har tre forhåndsinnstilte programmer: vakuum, puls og isknusing. Med et klikk kan du velge mellom å knuse is eller mikse med vakuum og bevare drikkens friskhet hele dagen. Bruk pulskontrollen for at bringe ned ingrediensene til en ny mikseomgang, for et jevnere og finere resultat.