HR3739/00
Kraftig mikser for muffins og kaker.
Med Philips-mikseren kan du lage deilige myke kaker og brød for familien. Luftige, kjegleformede visper sikrer kortere vispetid og jevnere kakerøre. Med den kraftige motoren på 400 watt motor kan du enkelt klare selv de vanskeligste deigene.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Mikser
total
recurring payment
Den kraftig motoren på 400 watt takler selv de vanskeligste deigene enkelt.
Med ulike hastigheter får du best mulig kontroll for miksing, mens du kan bruke Turbo-modus til å mikse alle slags rører og deiger.
Lag nydelige bakverk takket være spesialtilbehør. Du kan lage brødet ditt hjemme takket være deigkrokene, og du kan bruke de kjegleformede vispene til å lage kakerører.
Den unike kjegleformede vispen sikrer maksimal inkorporering av luft, som bidrar til luftig struktur og en jevn kakerøre
Vispene er utviklet med ulike mønstre på én ende, slik at de kan festes enkelt og intuitivt.
Du kan låse opp vispene eller deigkrokene med et enkelt knappetrykk.
Utforsk resten av våre kjøkkenprodukter og utstyr kjøkkenet med produkter i samme design med langvarig ytelse.
Og som ekstra trygghet leveres mikseren med 2 års garanti.
