    Kraftig mikser for muffins og kaker.

      5000 Series Mikser

      HR3739/00

      Kraftig mikser for muffins og kaker.

      Med Philips-mikseren kan du lage deilige myke kaker og brød for familien. Luftige, kjegleformede visper sikrer kortere vispetid og jevnere kakerøre. Med den kraftige motoren på 400 watt motor kan du enkelt klare selv de vanskeligste deigene.

      

      Ditt nødvendige kjøkkenutstyr.

      • Motoreffekt på 400 watt
      • 5 hastigheter + turbo for alle deiger
      • 25 % raskere sammenlignet med tradisjonelle visper
      • Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
      Motoreffekt på 450 W takler selv de mest gjenstridige deigene

      Motoreffekt på 450 W takler selv de mest gjenstridige deigene

      Den kraftig motoren på 400 watt takler selv de vanskeligste deigene enkelt.

      5 hastigheter og turbo for bedre ytelse

      5 hastigheter og turbo for bedre ytelse

      Med ulike hastigheter får du best mulig kontroll for miksing, mens du kan bruke Turbo-modus til å mikse alle slags rører og deiger.

      Visper og deigkroker

      Visper og deigkroker

      Lag nydelige bakverk takket være spesialtilbehør. Du kan lage brødet ditt hjemme takket være deigkrokene, og du kan bruke de kjegleformede vispene til å lage kakerører.

      Kjegleformet visp er 25 % raskere enn tradisjonelle visper

      Kjegleformet visp er 25 % raskere enn tradisjonelle visper

      Den unike kjegleformede vispen sikrer maksimal inkorporering av luft, som bidrar til luftig struktur og en jevn kakerøre

      Enkel montering av visp

      Enkel montering av visp

      Vispene er utviklet med ulike mønstre på én ende, slik at de kan festes enkelt og intuitivt.

      Praktisk utløserknapp for vispene

      Praktisk utløserknapp for vispene

      Du kan låse opp vispene eller deigkrokene med et enkelt knappetrykk.

      Ditt essensielle kjøkkenutstyr

      Ditt essensielle kjøkkenutstyr

      Utforsk resten av våre kjøkkenprodukter og utstyr kjøkkenet med produkter i samme design med langvarig ytelse.

      2 års garanti

      2 års garanti

      Og som ekstra trygghet leveres mikseren med 2 års garanti.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metall
        Forhåndsprogrammerte innstillinger
        Nei
        Funksjoner
        Visping, elting
        Produkttype
        Stavmikser
        Grensesnitt
        Vribryter
        Ledningslengde
        1,2
        Ledningsoppbevaring
        Ja
        Timer
        Nei
        Integrert av/på-bryter
        Ja
        Justerbar termostat
        Nei
        Strømlys
        Nei
        Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
        Nei
        Knivmateriale
        Rustfritt stål
        Rotasjoner per minutt (RPM)
        1150
        Uten BPA
        Ja
        Pulsfunksjon
        Nei
        Knivene kan tas av
        Ja
        Mulighet for å knuse is
        Nei
        Mulighet for å blande varme ingredienser
        Nei
        Oppskriftsbok
        Nei
        Støynivå (standard)
        Lc = 86 dB (A)
        Garanti
        2
        Kompatibel med tørrmat
        Nei
        Selvrensfunksjon
        Nei

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effekt
        400 W
        Spenning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antall i pakken
        1
        Batteriprodukt
        Nei
        Klasse for energieffektivitet
        Nei

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        Dobbel visp
        Inkludert tilbehør 2
        Deigkrok
        Tilknyttet tilbehør 1
        Brukerveiledning
        Relatert tilbehør 2
        Garantikort

      • Sikkerhetsfunksjon

        Sikkerhetssertifikat
        Ja

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        9 cm
        Produktbredde
        19,4 cm
        Produkthøyde
        31,9 cm
        Produktvekt
        1,139 kg
        Emballasjelengde
        11 cm
        Emballasjebredde
        21,2 cm
        Emballasjehøyde
        20,9 cm
        Emballasjevekt
        1,46 kg

      • Varighet

        Veske
        100 % resirkulert innhold
        Brukerhåndbok
        100 % gjenvunnet papir

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

