Forhåndsinnstilt program for smoothies samt for å knuse is

Lag silkeglatte smoothies med det praktiske, forhåndsinnstilte smoothie-programmet. Det kreves en annen hastighet, motorstyrke og tidsinnstilling for å knuse is enn for å lage en saus eller en kremet smoothie. Philips høyhastighetsblender leveres med forhåndsinnstilte programmer slik at det blir lettere å oppnå et perfekt resultat.