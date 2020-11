Nyt deilige smoothies som også kan tas med.

Denne Philips Viva Collection-mikseren med ProBlend 6 og 900 W-motor kan mikse alt fra frukt og grønnsaker til is. Den har flere hastighetsinnstillinger, slik at du kan mikse, knuse og skjære til ønsket konsistens. Den praktiske ta med-beholderen gjør at du også kan ta med smoothiene. Mikse smoothien direkte i ta-med beholderen, snu den, sett på lokket og ta den med! Å komme i gang med en ny vane med gode næringsrike smoothies, er kanskje lettere enn du tror. Se alle fordeler