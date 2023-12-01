    Blender 5000 Series

      Blender 5000 Series

      HR3040/00

      Totalvurdering / 5
      Silkemyke smoothies av frossen frukt

      Philips Blender 5000 Series med 1200W motor forvandler selv de hardeste ingredienser som frossen frukt og nøtter til silkemyke smoothies. Automatisk rengjøring med ett knappetrykk - enkelt fra start til slutt.

      20% mer kraftfull* med ProBlend Plus-teknologi

      • ProBlend Plus-teknologi
      • 1200W ProBlend Plus-motor
      • Silkemyke smoothies
      • Automatisk rengjøring med ett knappetrykk
      1200W ProBlend Plus-motor

      20% mer kraft* gir silkemyke drikker, supper og sauser av selv de vanskeligste ingrediensene, som frossen frukt, isbiter og nøtter.

      Nye ProBlend Plus-kniver

      De nye knivbladene er lengre og tykkere, for å enkelt knuse og blande selv de hardeste ingrediensene.

      ProBlend Plus-kanne

      Blenderkannen er designet med riller som sørker for optimal sirukalsjon og perfekte resultater

      Tykke smoothies av frossen frukt, uten å tilsette vann

      Lag silkemyke smoothies og smoothiebowls av frossen frukt, med lite eller ingen væske. Bruk blandestaven til å presse ingrediensene ned og holde dem i sirkulasjon til du oppnår den perfekte konsistensen.

      Kapasitet på 2L

      Stor 2 liters blenderkanne med en arbeidskapasitet på 1.5L rommer smoothies til hele familien på en gang.

      Variabel hastighetskontroll og puls-funksjon

      Juster hastigheten opp ellerned med variabel hastighetskontrol. Eller bruk puls-funksjonen for ekstra kraft når du trenger det.

      Enkel rengjøring med et enkelt knappetrykk

      Det automatisk prorammet rengjør enkelt blenderkannen med varmt vann og en dråpe oppvaskmiddel. Alle avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin.

      Avtakbare kniver for enkel rengjøring

      Skill knivenheten fra blenderkannen og vask den for hånd eller i oppvaskmaskin.

      Deler som tåler oppvaskmaskin

      Alle avtakbare deler på blenderen kan vaskes i oppvaskmaskin.

      NutriU-app for inspirasjon

      Oppdag en verden av deilige oppskrifter! Utforsk appen vår for smakfulle drikker, supper, sauser og mye mer, samt tips og veiledning om hvordan du bruker produktet ditt.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metall
        Forhåndsprogrammerte innstillinger
        Ja
        Funksjoner
        blanding
        Produkttype
        Blender
        Antall porsjoner
        6
        Sklisikre føtter
        Ja
        Grensesnitt
        Vribryter
        Ledningslengde
        0,85
        Ledningsoppbevaring
        Ja
        Hold varm-funksjon
        Nei
        Timer
        Nei
        Teknologi
        ProBlend Plus
        Integrert av/på-bryter
        Ja
        Justerbar termostat
        Nei
        Strømlys
        Nei
        Kaldt håndtak
        Nei
        Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
        Ja
        Kapasitetsnivåindikator
        Ja
        Trykkavlastningsventil
        Nei
        Kannemateriale
        Glass
        Knivmateriale
        rustfritt stål
        Rotasjoner per minutt (RPM)
        21 000
        Uten BPA
        Ja
        Pulsfunksjon
        Ja
        Knivene kan tas av
        Ja
        Mulighet for å knuse is
        Ja
        Mulighet for å blande varme ingredienser
        Ja
        Oppskriftsbok
        Nei
        Støynivå (standard)
        Lc = 86 dB(A)
        Garanti
        2 år
        Selvrensfunksjon
        Ja

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effekt
        1200 W
        Spenning
        230 V
        Frekvens
        50
        Antall i pakken
        1
        Batteriprodukt
        Nei

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        Stamper
        Inkludert tilbehør 2
        Brukerhåndbok
        Inkludert tilbehør 3
        Garantikort

      • Sikkerhetsfunksjon

        Sikkerhetssertifikat
        Ja
        Automatisk avslåing
        Ja
        Temperaturindikator
        Nei
        Automatisk knivstopp
        Ja
        Barnesikring
        Nei

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        18,1
        Produktbredde
        16,8
        Produkthøyde
        41,3
        Produktvekt
        3,788
        Emballasjelengde
        19,6
        Emballasjebredde
        33,6
        Emballasjehøyde
        34,3
        Emballasjevekt
        4,74

      • Varighet

        Veske
        > 95 % resirkulert innhold
        Brukerhåndbok
        100 % gjenvunnet papir

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
