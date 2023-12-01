    Nyt fløyelsmyke smoothier med uanstrengt rengjøring

      5000 Series Blender

      HR3030/00

      Totalvurdering / 5
      Nyt fløyelsmyke smoothier med uanstrengt rengjøring

      Forvandle de tøffeste ingrediensene som frossen frukt og nøtter om til de fineste smoothiene med blenderen fra Philips i 5000-serien med motor på 1200 W. Rengjøringsinnstillingen gjør det enkelt for deg fra start til slutt.

      50 % kraftigere* med ProBlend Plus-teknologi

      • ProBlend Plus-teknologi
      • ProBlend Plus-motor på 1200 W
      • Frosne fruktsmoothier uten tilsatt vann
      ProBlend Plus-motor på 1200 W blander de hardeste ingrediensene

      Med 50 % mer kraft* kan du lage fløyelsesmyke drikker, supper og sauser av selv de hardeste ingrediensene, som frossen frukt, isbiter og nøtter.

      Nye ProBlend Plus-kniver

      De nye knivbladene er lengre og tykkere, for å enkelt knuse og blande selv de hardeste ingrediensene.

      ProBlend Plus-kanne

      Blenderkannen er designet med riller som sørker for optimal sirukalsjon og perfekte resultater

      Tykke smoothies av frossen frukt, uten å tilsette vann

      Lag silkemyke smoothies og smoothiebowls av frossen frukt, med lite eller ingen væske. Bruk blandestaven til å presse ingrediensene ned og holde dem i sirkulasjon til du oppnår den perfekte konsistensen.

      Kapasitet på 2L

      Stor 2 liters blenderkanne med en arbeidskapasitet på 1.5L rommer smoothies til hele familien på en gang.

      3 hastighetsinnstillinger og puls-funksjon

      Velg mellom 3 hastighetsinnstillinger for harde og myke ingredienser. Eller bruk Puls-funksjonen for ekstra kraft når du trenger det.

      Avtakbar knivenhet for enkel rengjøring

      Ta knivenheten ut av blenderkannen og vask den for hånd eller i oppvaskmaskin.

      Enkel rengjøring

      Det er enkelt å rengjøre blenderkannen med den manuelle rengjøringsinnstillingen. Si farvel til skrubbing!

      Deler som tåler oppvaskmaskin

      Alle de avtakbare delene til blenderen kan vaskes i oppvaskmaskin.

      HomeID-app for inspirasjon

      Oppdag en verden av deilige oppskrifter! Utforsk appen vår for smakfulle drikker, supper, sauser og mye mer, samt tips og veiledning om hvordan du bruker produktet ditt.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metall
        Forhåndsprogrammerte innstillinger
        Nei
        Funksjoner
        blanding
        Produkttype
        Blender
        Sertifiseringer
        i/t
        Kapasitet på kurv
        i/t
        Kapasitet på vannbeholder
        i/t
        Antall porsjoner
        6
        Sklisikre føtter
        Ja
        Grensesnitt
        Vribryter
        Ledningslengde
        0,85
        Ledningsoppbevaring
        Ja
        Hold varm-funksjon
        Nei
        Timer
        Nei
        Teknologi
        ProBlend Plus
        Integrert av/på-bryter
        Ja
        Justerbar termostat
        Nei
        Strømlys
        Nei
        Kaldt håndtak
        Nei
        Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
        Ja
        Min temperatur
        i/t
        Maksimumstemperatur
        i/t
        Kapasitetsnivåindikator
        Ja
        Trykkavlastningsventil
        Nei
        Kannemateriale
        Glass
        Knivmateriale
        Rustfri og bærekraftig stål
        Rotasjoner per minutt (RPM)
        20000
        Uten BPA
        Ja
        Pulsfunksjon
        Ja
        Knivene kan tas av
        Ja
        Mulighet for å knuse is
        Ja
        Mulighet for å blande varme ingredienser
        Ja
        Oppskriftsbok
        Nei
        Støynivå (standard)
        Lc = 86 dB(A)
        Støynivå (kraftig)
        i/t
        Støynivå (søvn)
        i/t
        Internett-tilkobling
        i/t
        Smart hjem-kompatibilitet
        i/t
        Wifi-rekkevidde
        i/t
        Garanti
        2
        Oppvarmingstid
        i/t
        Kompatibel med tørrmat
        i/t
        Selvrensfunksjon
        i/t
        EU-samsvarserklæring
        Ja

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effekt
        1200 W
        Spenning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antall i pakken
        1
        Batteriprodukt
        Nei
        Klasse for energieffektivitet
        i/t

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        Stamper
        Inkludert tilbehør 2
        Garantikort
        Inkludert tilbehør 3
        Brukerveiledning

      • Sikkerhetsfunksjon

        Sikkerhetssertifikat
        Ja
        Automatisk avslåing
        Nei
        Temperaturindikator
        Nei
        Automatisk knivstopp
        Nei
        Barnesikring
        Nei

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        18,1
        Produktbredde
        16,8
        Produkthøyde
        41,3
        Produktvekt
        3,735
        Emballasjelengde
        19,6
        Emballasjebredde
        33,6
        Emballasjehøyde
        34,3
        Emballasjevekt
        4,675

      • Varighet

        Veske
        > 95 % resirkulert innhold
        Brukerhåndbok
        100 % gjenvunnet papir

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
      • *vs HR2228

