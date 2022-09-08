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  • Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst
  • Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst
  • Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst
  • Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst
  • Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst
  • Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst
  • Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst
  • Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst
  • Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst
  • Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst

OpalBlendere

HR2672/00

Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst
Denne kompakte blenderen er drevet med ProBlend-teknologi og har en motor på 350 W, to holdbare Blend & Go-drikkeglass og 4-stjerners knivblad i rustfritt stål som lager helt jevne og glatte smoothier du kan ta med over alt. Skaff deg en, og gjør hver dag til en smoothie-dag!
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Bland og ta med på farten

Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst

  • ProBlend-motor på 350 W

  • To holdbare ProBlend-drikkebeger

  • ProBlend-stjerneformede knivblad i rustfritt stål

  • To hastighetsinnstillinger

  • Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

ProBlend-teknologi for jevne og glatte blandinger

ProBlend-teknologi for jevne og glatte blandinger

ProBlend-teknologi kombinerer en slitesterk motor på 350 W, holdbare Blend & Go-drikkeglass og 4-stjernes knivblad i rustfritt stål som gir jevne og glatte smothier på få sekunder.

350-watts ProBlend-motor for langvarig ytelse

350-watts ProBlend-motor for langvarig ytelse

Bland favorittsmoothiene dine med en solid, slitesterk motor perfekt for daglig bruk.

ProBlend-drikkebeger for optimal sirkulering

ProBlend-drikkebeger for optimal sirkulering

ProBlend-drikkebeger med riller utviklet for å dirigere flyten for optimal sirkulasjon av ingrediensene mot knivbladene under blanding, som gir et jevnt resultat.

Tekniske spesifikasjoner

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