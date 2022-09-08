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HR2672/00
ProBlend-motor på 350 W
To holdbare ProBlend-drikkebeger
ProBlend-stjerneformede knivblad i rustfritt stål
To hastighetsinnstillinger
Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
ProBlend-teknologi kombinerer en slitesterk motor på 350 W, holdbare Blend & Go-drikkeglass og 4-stjernes knivblad i rustfritt stål som gir jevne og glatte smothier på få sekunder.
Bland favorittsmoothiene dine med en solid, slitesterk motor perfekt for daglig bruk.
ProBlend-drikkebeger med riller utviklet for å dirigere flyten for optimal sirkulasjon av ingrediensene mot knivbladene under blanding, som gir et jevnt resultat.
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