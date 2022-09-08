Nylagde smoothie hvor som helst, når som helst

Denne kompakte blenderen er drevet med ProBlend-teknologi og har en motor på 350 W, to holdbare Blend & Go-drikkeglass og 4-stjerners knivblad i rustfritt stål som lager helt jevne og glatte smoothier du kan ta med over alt. Skaff deg en, og gjør hver dag til en smoothie-dag!