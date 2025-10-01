Søkeord

      Opal Blendere

      HR2670/01

      Nylagd smoothie hvor som helst, når som helst

      Gjør hver dag til smoothie-dag med vår ultrakompakte Philips Blend & Go-blender i 3000-serien. Forbered jevne drikker og shaker rett i drikkeglasset, sett på det tette lokket, og ta den med deg!

      Nylagd smoothie hvor som helst, når som helst

      Bland og ta med på farten

      • ProBlend-motor på 350 W
      • Bærbart Blend & Go-drikkebeger
      • ProBlend-stjerneformede knivblad i rustfritt stål
      • To hastighetsinnstillinger
      • Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
      ProBlend-teknologi for jevne og glatte blandinger

      ProBlend-teknologi for jevne og glatte blandinger

      Knus ferske ingredienser med den unike ProBlend-teknologien vår. En slitesterk 350-watts motor, robust Blend & Go-beger og stjerneformet knivblad i rustfritt stål jobber perfekt sammen for silkemyke blandinger på sekunder.

      350-watts ProBlend-motor for langvarig ytelse

      350-watts ProBlend-motor for langvarig ytelse

      Bland favorittsmoothiene dine med en solid, slitesterk motor perfekt for daglig bruk.

      ProBlend-design med riller for optimal sirkulasjon

      ProBlend-design med riller for optimal sirkulasjon

      Riller langs siden av det bærbare Blend & Go-drikkebegeret fører ingrediensene tilbake mot knivbladene for finere og jevnere blanding.

      Blend & Go-drikkebeger for smoothier uten søl

      Blend & Go-drikkebeger for smoothier uten søl

      Utviklet for en sunn og aktiv livsstil. Bland rett i det holdbare og stilige drikkebegeret på 600 ml. Så bare tar du ut knivbladet, setter på lokket og tar med deg smoothien.

      Sylskarpe ProBlend-knivblad for ultrajevne blandinger

      Sylskarpe ProBlend-knivblad for ultrajevne blandinger

      Nyt sunne og glatte smoothier hver dag. ProBlend-knivbladene i rustfritt stål knuser og blander alle ingrediensene helt perfekt.

      Innstillinger for to hastigheter for alle slags ingredienser

      Innstillinger for to hastigheter for alle slags ingredienser

      To ulike hastigheter kan takle det du vil ha: Lav for myke ingredienser og høy for harde frukter og is.

      Knivbladene er avtakbare og enkle å rengjøre

      Knivbladene er avtakbare og enkle å rengjøre

      Knivenheten skrus av slik at den kan renses under springen eller vaskes i oppvaskmaskinen.

      Deler som kan vaskes i oppvaskemaskin gjør rengjøringen enkel

      Deler som kan vaskes i oppvaskemaskin gjør rengjøringen enkel

      Avtakbare deler som kan vaskes i oppvaskmaskin for å gjøre den daglige rengjøringen rask og enkel.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Forhåndsprogrammerte innstillinger
        2
        Funksjoner
        Miksing
        Produkttype
        Blender
        Kapasitet på vannbeholder
        0,6 liter effektivt volum (0,8 liter maks)​
        Sklisikre føtter
        Ja
        Grensesnitt
        Knapp
        Hold varm-funksjon
        Nei
        Timer
        Nei
        Teknologi
        ProBlend
        Integrert av/på-bryter
        Nei
        Justerbar termostat
        Nei
        Strømlys
        Nei
        Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
        Ja
        Kapasitetsnivåindikator
        Ja
        Materiale på beger
        Plast
        Knivmateriale
        Rustfritt stål
        Uten BPA
        Ja
        Pulsfunksjon
        Nei
        Knivene kan tas av
        Ja
        Mulighet for å knuse is
        Ja
        Internett-tilkobling
        Nei
        Smart hjem-kompatibilitet
        Nei
        Wifi-rekkevidde
        Nei
        Selvrensfunksjon
        Nei

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effekt
        350 W
        Batteriprodukt
        Nei

      • Sikkerhetsfunksjon

        Temperaturindikator
        Nei
        Barnesikring
        Nei

      • Varighet

        Brukerhåndbok
        Ja

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

