Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
HR2670/01
Nylagd smoothie hvor som helst, når som helst
Gjør hver dag til smoothie-dag med vår ultrakompakte Philips Blend & Go-blender i 3000-serien. Forbered jevne drikker og shaker rett i drikkeglasset, sett på det tette lokket, og ta den med deg!Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Blendere
total
recurring payment
Knus ferske ingredienser med den unike ProBlend-teknologien vår. En slitesterk 350-watts motor, robust Blend & Go-beger og stjerneformet knivblad i rustfritt stål jobber perfekt sammen for silkemyke blandinger på sekunder.
Bland favorittsmoothiene dine med en solid, slitesterk motor perfekt for daglig bruk.
Riller langs siden av det bærbare Blend & Go-drikkebegeret fører ingrediensene tilbake mot knivbladene for finere og jevnere blanding.
Utviklet for en sunn og aktiv livsstil. Bland rett i det holdbare og stilige drikkebegeret på 600 ml. Så bare tar du ut knivbladet, setter på lokket og tar med deg smoothien.
Nyt sunne og glatte smoothier hver dag. ProBlend-knivbladene i rustfritt stål knuser og blander alle ingrediensene helt perfekt.
To ulike hastigheter kan takle det du vil ha: Lav for myke ingredienser og høy for harde frukter og is.
Knivenheten skrus av slik at den kan renses under springen eller vaskes i oppvaskmaskinen.
Avtakbare deler som kan vaskes i oppvaskmaskin for å gjøre den daglige rengjøringen rask og enkel.
Generelle spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Sikkerhetsfunksjon
Varighet
Opprinnelsesland
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.