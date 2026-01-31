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Nylagd smoothie hvor som helst, når som helst
Gjør hver dag til smoothie-dag med vår ultrakompakte Philips Blend & Go-blender i 3000-serien. Forbered jevne drikker og shaker rett i drikkeglasset, sett på det tette lokket, og ta den med deg!
ProBlend-motor på 350 W
Bærbart Blend & Go-drikkebeger
ProBlend-stjerneformede knivblad i rustfritt stål
To hastighetsinnstillinger
Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
Knus ferske ingredienser med den unike ProBlend-teknologien vår. En slitesterk 350-watts motor, robust Blend & Go-beger og stjerneformet knivblad i rustfritt stål jobber perfekt sammen for silkemyke blandinger på sekunder.
Bland favorittsmoothiene dine med en solid, slitesterk motor perfekt for daglig bruk.
Riller langs siden av det bærbare Blend & Go-drikkebegeret fører ingrediensene tilbake mot knivbladene for finere og jevnere blanding.
4.5
av 5
35
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
annalenah2_7635
31/01/2026
Deutschland
Ein super toller Mixer ✨
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips Blend & Go 3000 Series Mini Smoothie Mixer – mit 350 W, abnehmbarem Messer, ist kompakt & spülmaschinenfest, mit ProBlend Technologie. ✨ #CapCut @influenster @Philips Home Living DACH #complimentary #BlendAndGoLife #SmoothieVibes #PhilipsKitchen
Denne omtalen gjelder HR2670/00 Standmixer Blend & Go
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nataliiah29_1168
25/12/2025
Deutschland
Kompakt, leistungsstark und sehr benutzerfreundlic
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin mit dem Philips Smoothiemaker Blend & Go wirklich sehr zufrieden. Das Gerät überzeugt schon beim ersten Eindruck durch sein schlichtes, modernes Design und die kompakte Größe, wodurch es kaum Platz in der Küche einnimmt. Die Handhabung ist extrem einfach und intuitiv – Zutaten einfüllen, Knopf drücken und schon ist der Smoothie fertig. Die Mixleistung ist sehr gut: Obst, Gemüse und sogar gefrorene Zutaten werden schnell und gleichmäßig zerkleinert. Die Lautstärke ist dabei absolut akzeptabel und nicht unangenehm laut. Besonders praktisch finde ich, dass der Mixbecher gleichzeitig als Trinkflasche genutzt werden kann – perfekt für unterwegs, ins Büro oder nach dem Sport. Auch die Reinigung ist unkompliziert, da sich die Teile leicht auseinandernehmen lassen. Insgesamt spart der Smoothiemaker viel Zeit im Alltag und macht die Zubereitung von frischen Smoothies schnell, einfach und bequem. Ein zuverlässiges Gerät, das ich gerne regelmäßig benutze und definitiv weiterempfehlen kann.
Denne omtalen gjelder HR2670/00 Standmixer Blend & Go
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irinazhmurko_9677
18/12/2025
Deutschland
Einfach und schnell zu bedienen
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der größte Vorteil des Mixers ist zweifellos sein tragbarer Becher. Er ist sehr kompakt und findet selbst in der kleinsten Küche problemlos Platz. Das gesamte Gerät besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist daher relativ leicht. Die Reinigung des Bechers kann mitunter etwas schwierig sein, da sich an den geriffelten Wänden leicht Kerne und Beerenschalen festsetzen. Was das Pürieren von Obst und Gemüse angeht, ist er für seine Größe und Leistung recht effektiv, allerdings auch relativ laut. Einstellungen und Bedienung sind kinderleicht.
Denne omtalen gjelder HR2670/00 Standmixer Blend & Go
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