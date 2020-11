Trekantform gir optimal flyt og mikseytelse

Sammen med det anerkjente universitetet i Stuttgart har vi utviklet ProMix-teknologien i stavmikseren fra Philips. Det er en avansert teknologi for mer konsekvent og raskere miksing. Den unike ProMix-mikseteknologien i stavmikserne fra Philips bruker en trekantform for å skape optimal flyt og har nå enda bedre ytelse slik at du kan lage jevne supper og smoothies.