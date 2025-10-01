    Kraftig stavmikser for enkel tilberedning i hverdagen.
      1000 Series Stavmikser

      HR2522/00

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Kraftig stavmikser for enkel tilberedning i hverdagen.

      Den nye stavmikseren har en kraftig motor og et unikt, ergonomisk design, slik at den mikser raskt og effektivt kun ved hjelp at ett knappetrykk. Slik kan du enkelt lage sunne, hjemmelagde måltider hver dag.

      Kraftig stavmikser for enkel tilberedning i hverdagen.

      Ditt nødvendige kjøkkenutstyr.

      • Motoreffekt på 500 watt
      • ProMix-teknologi for jevne resultater
      • Deksel for kniven mot sprut
      • Beger på 500 ml
      Kraftig motor på 500 W

      Takket være den kraftige motoren på 500 watt, kan du forberede måltidene dine på null komma niks

      Raskere, jevnere blanding med ProMix-teknologi

      Patentert teknologi kombinerer vår sterkeste motor med en unikt formet knivenhet og sprutbeskyttelse – for optimal sirkulering av maten, enkel rengjøring og ingen søl. Raske og jevne resultater hver gang.

      Knivbeskytter som hindrer sprut

      Den særegne bølgede formen på stavmikserens nedre del forhindrer sprut og søl under bruk

      Ergonomisk design

      Det robuste og ergonomiske designet er praktisk og brukervennlig

      Frigjør blandestaven med ett knappetrykk

      Et knappetrykk frigjør blandestaven slik at du enkelt kan fjerne den når du er ferdig.

      Skyll den ren på et par sekunder

      Opprydding kunne ikke vært enklere. Takket være ProMix-teknologien kan du frigjøre blandestangen og skylle den under rennende vann.

      Kompakt design gjør oppbevaring enkelt

      Få mest mulig ut av begrenset skapplass. Våre stavmiksere og tilbehør er designet for effektiv oppbevaring.

      Ditt essensielle kjøkkenutstyr

      Utforsk resten av våre kjøkkenprodukter og utstyr kjøkkenet med produkter i samme design med langvarig ytelse.

      Leveres med et beger på 500 ml

      Med begeret på 0,5 l kan du blande alle slags ingredienser, samtidig som den er fri for BPA, slik at den kan blande babymat.

      2 års garanti

      Og som ekstra trygghet leveres stavmikseren med 2 års garanti.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metall
        Forhåndsprogrammerte innstillinger
        i/t
        Funksjoner
        Miksing
        Produkttype
        Stavmikser
        Antall porsjoner
        2
        Grensesnitt
        Én AV/PÅ-knapp
        Ledningslengde
        1,2
        Teknologi
        ProMix-teknologi
        Integrert av/på-bryter
        Ja
        Justerbar termostat
        Nei
        Strømlys
        Nei
        Kaldt håndtak
        Ja
        Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
        Nei
        Kapasitetsnivåindikator
        Ja
        Kannemateriale
        Plast (PP)
        Knivmateriale
        Rustfritt stål
        Rotasjoner per minutt (RPM)
        15 000
        Uten BPA
        Ja
        Pulsfunksjon
        Ja
        Knivene kan tas av
        Nei
        Mulighet for å knuse is
        Nei
        Mulighet for å blande varme ingredienser
        Nei
        Oppskriftsbok
        Nei
        Støynivå (standard)
        Lc = 85 dB(A)
        Garanti
        2
        Kompatibel med tørrmat
        Nei
        Selvrensfunksjon
        Nei

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effekt
        500 W
        Spenning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antall i pakken
        1
        Batteriprodukt
        Nei
        Klasse for energieffektivitet
        Nei

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        Beger
        Tilknyttet tilbehør 1
        Brukerveiledning
        Relatert tilbehør 2
        Garantikort

      • Sikkerhetsfunksjon

        Sikkerhetssertifikat
        Ja

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        7,3 cm
        Produktbredde
        6,2 cm
        Produkthøyde
        38,1 cm
        Produktvekt
        0,783 kg
        Emballasjelengde
        18,1 cm
        Emballasjebredde
        19,1 cm
        Emballasjehøyde
        25,4 cm
        Emballasjevekt
        1,208 kg

      • Varighet

        Veske
        100 % resirkulert innhold
        Brukerhåndbok
        100 % gjenvunnet papir

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

