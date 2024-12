Automatisk hastighetsvelger

OnionChef-hakkeren fra Philips har to hastigheter og automatisk hastighetsvelger. De ulike funksjonene krever ulike hastigheter for å oppnå optimale resultater – lav hastighet for grovhakket mat med ChopDrop-teknologi og høy hastighet for finhakket mat med den separate raske kniven. Produktet registrerer ønsket funksjon og justerer hastigheten automatisk, slik at du alltid blir fornøyd med resultatet.