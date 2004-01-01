ChopDrop-teknologi

Alle vet hvor vanskelig det kan være å hakke løk, og derfor har Philips utviklet den smarte ChopDrop-teknologien, slik at du kan hakke løk som en profesjonell kjøkkensjef. Kammeret er utformet for å holde på løken, mens de tre skarpe knivene hakker den. Når bitene får passe størrelse, faller de ned i bollen: tørre og jevnstore hver gang. Perfekt for løk, men passer også for andre grønnsaker, frukt, ost, nøtter og mer.