      Viva Collection OnionChef

      HR2505/00

      Hakk som en ekte kokk

      Endelig kan du føle deg som en kjøkkensjef. OnionChef-hakkeren fra Philips med ChopDrop-teknologi sørger for tørre og jevnstore biter av løk og andre ingredienser. Takket være den raske kniven kan du også kverne kjøtt, hakke urter og mye annet.

      Hakk som en ekte kokk

      Hakk løk, kvern kjøtt og mye annet

      • Hakker
      • ChopDrop-teknologi
      • 2 funksjoner: grov og fin
      • Automatisk hastighetsvelger
      ChopDrop-teknologi

      ChopDrop-teknologi

      Alle vet hvor vanskelig det kan være å hakke løk, og derfor har Philips utviklet den smarte ChopDrop-teknologien, slik at du kan hakke løk som en profesjonell kjøkkensjef. Kammeret er utformet for å holde på løken, mens de tre skarpe knivene hakker den. Når bitene får passe størrelse, faller de ned i bollen: tørre og jevnstore hver gang. Perfekt for løk, men passer også for andre grønnsaker, frukt, ost, nøtter og mer.

      Kraftig motor på 500 W

      Kraftig motor på 500 W

      Den kraftige motoren på 500 W på OnionChef-hakkeren fra Philips gjør at du kan hakke harde ingredienser raskt og enkelt.

      Grovhakket med ChopDrop

      Grovhakket med ChopDrop

      OnionChef-hakkeren fra Philips benytter en lav og optimal hastighet i ChopDrop-teknologien. Dette sørger for at du alltid får tørre og jevnstore løkbiter. Passer også til myke ingredienser, som squash, hardkokte egg, paprika og mozzarella, samt harde ingredienser, som nøtter, gulrøtter og annet. Perfekt når du skal lage vanlige middagsretter og tilbehør (salsa, tzatziki), sauser, risotto og mye annet.

      Finhakket med HS-kniv

      Finhakket med HS-kniv

      Med OnionChef-hakkeren fra Philips, som også leveres med en rask hakkekniv, kan du finhakke en rekke ingredienser, som kjøtt, nøtter, tørket frukt, urter, parmesan, sjokolade og mye mer, akkurat som en kjøkkensjef. Kvern kjøtt til biff tartar, kjøttboller, bolognesesaus eller taco, og lag hjemmelaget pesto og hummus, energibarer eller en frisk salatdressing.

      Automatisk hastighetsvelger

      Automatisk hastighetsvelger

      OnionChef-hakkeren fra Philips har to hastigheter og automatisk hastighetsvelger. De ulike funksjonene krever ulike hastigheter for å oppnå optimale resultater – lav hastighet for grovhakket mat med ChopDrop-teknologi og høy hastighet for finhakket mat med den separate raske kniven. Produktet registrerer ønsket funksjon og justerer hastigheten automatisk, slik at du alltid blir fornøyd med resultatet.

      Enkel bruk ved å trykke ned

      Enkel bruk ved å trykke ned

      Det er svært enkelt å aktivere Philips OnionChef. Trykk toppen av produktet ned mot bollen. Ingen ekstra knapper, innstillinger eller brytere. Profesjonell hakking med ett trykk.

      Stor bolle på 1,1 l

      Stor bolle på 1,1 l

      OnionChef-hakkeren fra Philips leveres med en stor bolle på 1,1 liter. Det gjør at du kan kutte opp all mengden du trenger.

      Kan vaskes i oppvaskmaskin

      Kan vaskes i oppvaskmaskin

      OnionChef-hakkeren fra Philips er enkel å rengjøre. Du kan skylle alle delene i vann eller vaske dem i oppvaskmaskinen.

      Skarpe kniver i rustfritt stål

      OnionChef-hakkeren fra Philips har skarpe kniver i rustfritt stål. De tre knivene i ChopDrop-teknologien moser ikke, men hakker maten og sørger for tørre og jevnstore biter. Det følger også med en rask hakkekniv som kan brukes til å knuse harde ingredienser.

      Trenger bare å kutte én gang

      Det store ChopDrop-kammeret i OnionChef-hakkeren fra Philips er utformet slik at du kan legge i en hel løk som er delt i to. Nå trenger du bare å skrelle løken og kutte den én gang med kniven. OnionChef gjør resten av jobben, slik at du slipper å holde på mer med løken.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      • Tilbehør

        Inkludert
        • Grovt strimletilbehør
        • Fint strimletilbehør

      • Tekniske spesifikasjoner

        Effekt
        500  W
        Kanne, kapasitet
        1,1  l

      • Generelle spesifikasjoner

        Produktfunksjoner
        Kan vaskes i oppvaskmaskin

      • Utforming og utseende

        Farge(r)
        Hvit
        Materiale, kniv
        Rustfritt stål

      • Service

        To års global garanti
        Ja

      • Bærekraft

        Emballasje
        > 90 % resirkulerte materialer
        Brukerhåndbok
        100 % gjenvunnet papir

