Mer juice. Mindre arbeid.

Å få i seg nok fersk frukt og grønnsaker er viktig både for helsen vår og for å ha det bra. Men det kan være vanskelig å få i seg nok grønnsaker gjennom det vanlige kostholdet. Da vi utviklet Philips Avance Sentrifugejuicer hadde vi fokus på å gjøre juicing så lett som mulig. Sentrifugejuiceren har et stort materør som gjør at du slipper å skjære opp grønnsakene før juicing, og den kraftige motoren lager juice av de hardeste ingrediensene - t.o.m. hele gulrotbunter. Denne råsaftsentrifugemodellen har dessuten en mer stillegående motor enn de tidligere modellene. Se alle fordeler