QuickClean - Rengjøring på under minuttet

Med mange sentrifugejuicere kan rengjøringen av juicemaskinen være en plage, noe som igjen fører til at man kvier seg for å bruke den. Det har vi i Philips tatt grep om. Sentrifugejuiceren er konstruert for å være så enkel som mulig å rengjøre - alle deler er glatte og runde, uten riflede overflater og kanter som rester kan feste seg i. Du skyller ganske enkelt alle delene på under minuttet.