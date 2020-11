Maksimalt med juice. Minimalt med problemer.

Å få i seg nok fersk frukt og grønnsaker er viktig både for helsen vår og for å ha det bra. Men det kan være vanskelig å få i seg nok grønnsaker gjennom det vanlige kostholdet. Da vi utviklet Philips Viva Sentrifugejuicer hadde vi fokus på å gjøre juicing så lett som mulig. Sentrifugejuiceren har et stort materør som gjør at du slipper å skjære opp grønnsakene før juicing, og takket være sentrifugejuicerens design og glatte overflater rengjør du den på under minuttet. Den enkleste måten å få ferskpresset juice til hele familien. Helt enkelt mer juice og mindre problemer! Se alle fordeler