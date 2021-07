Stort utvalg av tilbehør som er tilgjengelig separat

Stavmikseren passer til et bredt utvalgt av flott tilbehør som sparer tid og krefter for travle familier. Et lite kjøkken får stor fleksibilitet for tilberedning av hjemmelagde retter. Du får fordelen av et enkelt utløsersystem med én knapp som gjør at det er enkelt å bytte mellom det praktiske utvalget av tilbehør. Tilbehøret omfatter ekstra stor hakker, kompakt hakker, visp, potetmoser og foodprocessortilbehør.