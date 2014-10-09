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Lag krøller på en skånsom måte
Livlige og spenstige krøller og korketrekkere for en frydefull og ung frisyre. Dette er nå enkelt å oppnå med den nye CurlCeramic-krølltangen med et beskyttende keramisk belegg
16 mm rør
Temperatur på 190 °C
Keramisk belegg
Med en rørdiameter på 16 mm kan du lage spenstige krøller som er fulle av liv, og korketrekkere for et friskt og ungt utseende
Beskyttende keramisk belegg sørger for jevn varmefordeling og mindre skade på håret, slik at du får skinnende og mykt hår.
Topptemperatur på 190 °C garanterer optimale resultater, samtidig som hårskader reduseres til et minimum.
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5.0
av 5
8
Anmeldelser
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Lenalenaa98
09/10/2014
Deutschland
Super Lockenstab
Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^
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Denne omtalen gjelder HP8602/00 Lockenstab
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Sanny
29/10/2012
Deutschland
Toller und leicht zu bedienender Lockenstab
Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.
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Gina2706
28/10/2012
Deutschland
Formschön, leicht und überzeugend
Der Lockenstab ist einfach toll. Er wird schnell heiß und ist damit fast sofort einsatzfähig. Die Haare werden durch die Keramik-Oberfläche geschützt. Er liegt leicht in der Hand und das Stylen geht schnell, so dass man in null komma nix wunderschöne Locken hat. Auch ohne Haarspray und Haarschaum hält die Pracht 2 Tage lang. Ich bin einfach von der Leistung des Geärts überzeugt. Locken zu bekommen war noch nie so einfach. Vielen Dank an Philips.
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