Trådløs funksjonalitet for maksimal bevegelsesfrihet.

Den trådløse funksjonaliteten gir maksimal bevegelsesfrihet og manøvrerbarhet. Du kan velge trådløs modus for plagg som må justeres ofte på strykebrettet. Det gjør det mulig å lade strykejernet i mellomtiden. Eller du kan bruke ledningsmodus for kontinuerlig stryking. Valget mellom ledning, trådløst eller fast til stativet for oppbevaring kan enkelt gjøres med bryteren med tre posisjoner.