For flyreise*

For å gjøre det enkelt i sikkerhetssjekken på flyplasser er det en merknad på undersiden av enheten om at dette er medisinsk utstyr og egnet for bruk ombord i fly. Enheten er egnet for bruk ombord i fly når det er i bruk med nettstrøm eller batteripakken. Ta kontakt med flyselskapet før avgang hvis du vil ha informasjon om strømkilden som er tilgjengelig på flyet. Denne enheten kompenserer automatisk for høyde opp til 7 500 fot. Ingen manuell justering er nødvendig.