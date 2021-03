Justerbar kontroll av tid og temperatur

Med den integrerte timeren kan du forhåndsinnstille steketiden på opptil 60 minutter. Funksjonen for automatisk avslåing har et lydvarsel som sier fra når maten er klar. Med den fullstendig justerbare temperaturkontrollen kan du forhåndsinnstille den beste varmeinnstillingen for maten, opptil 200 grader. Nyt sprø, gyllenbrune pommes frites, snacks, velsmakende kylling og mye mer – alt tilberedt med riktig tid og temperatur.