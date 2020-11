Bunner som kan fjernes for å dampe større matbiter

Skal du dampe et større stykke kjøtt, for eksempel en hel kylling eller en annen rett som er for stor til å passe inn i et enkelt damprom? Da kan du ganske enkelt løsne bunnen på hver av kurvene for å lage ett stort rom. Dampkokeren gjør resten av arbeidet og damper maten godt og jevnt fra topp til bunn.