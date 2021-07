Multi-brødform for å lage brød i egne fasonger

Multi-brødformen er et unikt tilbehør som gjør at du kan bake brød i alle fasonger. Du kan bake bagetter, boller eller rundstykker, og til og med morsomme snacks som kringler og fylte rundstykker som hele familien vil elske. Formen består av to brett, hvert med tre skillere som du kan bruke til å forme deigen i ulike størrelser og fasonger. Du kan lage opptil 12 små boller, og disse er supre til middag med venner hvis du pynter dem med frø. Og hvis du vil ha noe ekstra godt, kan du lage dem med ost. Det er også mulig å kombinere bagetter med rundstykker, og alternativt kan du droppe skillerne og forme deigen akkurat slik du vil. Vis at du kan være kreativ!