Deilig espresso og smaken av filterkaffe

CoffeeSwitch er den eneste helautomatiske espressomaskinen i premium-segmentet som tilbereder både perfekt espresso og klassisk kaffe. For en vellaget espresso trenger man et helt annet trykk enn for klassisk kaffe, og hittil har ingen kaffemaskin kunnet endre innstillingen for å tilberede ulike typer kaffe med perfekt tilpasset trykk. Hver kopp er tilberedt med ferske, nymalte kaffebønner! Se alle fordeler