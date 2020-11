Flott ristet brød, enkel rengjøring

Elegant brødrister i metallic for ristet brød for hver en smak. Den har integrert varmestativ for enkelt å varme opp boller, rundstykker og croissanter samt sju bruningsinnstillinger, tinefunksjon og oppvarmingsinnstilling. Den er enkel å rengjøre takket være det avtakbare smulebrettet. Se alle fordeler