Nyt godt ristet brød

Philips-brødrister med dype, brede slisser og selvsentrerende funksjon som sørger for jevnt gyllenbrunt ristet brød med tykke eller tynne skiver. Den har integrert varmestativ for rundstykker, uttrekkbart smulebrett og ettrykksknapper for oppvarming og tining. Se alle fordeler