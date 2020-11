Jevnt gyldenbrunt ristet brød hver dag

Nyt godt, nyristet brød gang på gang med denne kompakte brødristeren. Den har to store brødslisser, brødslisser med justerbar bredde for jevn brødristing og variabel bruningskontroll for å riste brød på den måten du selv vil. Avtakbart smulebrett for enkel rengjøring. Se alle fordeler